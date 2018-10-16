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«Мажоры» разогнали иномарку до 300 км/ч
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«Мажоры» в Подмосковье разогнали иномарку до 300 км/ч 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В сети появилось видео разгона автомобиля BMW M6 на подмосковной трассе до скорости 300 км/ч.
«Когда очень спешишь в аэропорт. Продолжаем наводить суету на столичных просторах. Кто угадает, в какой аэропорт ведет эта дорога?», — говорится в сообщении группы majorka_777_ в Instagram.
На кадрах видео машина, судя по спидометру, разгоняется до скорости 300 км/ч.
В комментариях многие пользователи выразили уверенность, что заезд произошел на трассе М11 из Москвы в Шереметьево.
Ранее в Петербурге на Невском проспекте из окна машины «мажоры» выбросили несколько тысячерублевых банкнот, которые стали собирать прохожие.
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