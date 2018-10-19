Ещё
Автобусы притормозят
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автобусы притормозят 

Российская Газета + ещё 6 4 часа назад
Фото: Российская Газета
В связи с последними авариями с участием пассажирских автобусов Госавтоинспекция проведет массовую проверку всех автобусных перевозок и перевозчиков.
Напомним, что аварии произошли в Тверской области и Чувашской Республике. В них погибло более двадцати человек, а свыше десяти получили ранения различной степени тяжести. Поэтому руководством Госавтоинспекции МВД России принято решение о проведении масштабных профилактических мероприятий для устранения правонарушений владельцами и водителями автобусов.
Согласно статистике, за 9 месяцев этого года снова отмечается рост ДТП с участием автобусов. Правда, всего на один процент. Но это снова рост. Таких аварий зафиксировано 8923. В них погибло более 600 человек и ранено более 13 тысяч. Наибольшая тяжесть последствий фиксируется на маршрутах перевозок пассажиров автобусами в межрегиональном и междугородном сообщении. Особенно на скоростных участках дорог, где происходит большинство резонансных дорожно-транспортных происшествий.
Территориальным органам ГИБДД дано поручение проанализировать оперативную обстановку, уточнить маршруты движения автобусов, их начальные, промежуточные и конечные пункты. Вместе с органами транспортного надзора сотрудники ГИБДД проведут рейды, в которых особое внимание будет обращено на легальность деятельности перевозчиков. Также будет проверяться согласование маршрутов перевозки с органами власти, наличие мест организованной стоянки автобусов и условий для предрейсового технического и медицинского осмотров. Особое внимание будет уделено соблюдению режима труда и отдыха водителей.
Кроме того, намечена организация сплошных проверок участвующих в межрегиональном и междугородном сообщении автобусов в вечернее и ночное время. К таким мероприятиям планируется привлекать медицинских работников для определения состояния здоровья водителей. Они будут проверяться на состояние алкогольного или наркотического опьянения, воздействие лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, а также на болезненное или утомленное состояние.
Кроме того, с помощью патрульных автомобилей будет осуществляться скрытый контроль для выявления и пресечения нарушений правил дорожного движения.
Помимо этого, с владельцами автодорог прорабатываются вопросы внесения изменений в проекты организации дорожного движения. Предлагается ограничить скоростной режим движения автобусов. Для этого к дорожным знакам 3.24 "Ограничение максимальной скорости" (110 и 130 км/ч) повесят дополнительные таблички 8.4.3 "Вид транспортных средств" (легковой автомобиль). То есть эти знаки не будут распространяться на автобусы и грузовики.
Даже на автомагистралях им придется придерживаться скорости 90 км/ч. Тем более, что согласно правилам дорожного движения им и так запрещено двигаться быстрее.
Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, Госавтоинспекция рекомендует пассажирам, которые собираются отправиться в междугороднюю поездку на автобусе, серьезнее подходить к выбору перевозчика. Стоит обратить внимание на внешнее состояние автобуса, наличие договора фрахтования (в случае заказных перевозок), есть или нет ремни безопасности. Особого внимания заслуживает поведение водителя, а также наличие у него сменщика. В случае когда что-то не соответствует требованиям, стоит пожаловаться по телефонам автопредприятия, которые должны быть написаны на кабине водителя.
Если предприятие не реагирует, то нужно обратиться в Ространснадзор. На сайте ведомства предусмотрен специальный сервис — сообщения граждан о замеченных недостатках в работе пассажирского транспорта.
Российская Газета: последние новости
Под Петербургом засняли автобус, разъезжающий по тротуарам Страховая выплата на случай аварии в такси вырастет в четыре раза Минтранс продумает возможность оснащения автобусов системой "Платон"
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП33
Популярная блогерша погибла в Москве144
Subaru уточнила цены на новый Forester
В США погибла русскоязычная королева красоты
На МКАДе произошла стрельба1
Видео
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение