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Один человек погиб в ДТП в Дагестане
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В Дагестане в ДТП погиб один человек, еще шестеро пострадали 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один человек погиб, еще шестеро пострадали в результате аварии в Дагестане, сообщил РИА Новости представитель ГУ МВД по республике.
ДТП произошло примерно в 17.00 мск в Карабудахкентском районе, где столкнулись два легковых автомобиля.
"Один из водителей выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другой машиной. В результате аварии одна женщина погибла на месте, еще шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних детей, получили травмы различной степени тяжести, рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что на месте аварии работает оперативно-следственная группа.
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