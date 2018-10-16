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Под Самарой в ДТП погибли три человека
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Под Самарой в ДТП погибли три человека 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автовозом на трассе в Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по региону.
По информации пресс-службы, авария произошла во вторник в 20.10 (19.10 мск) на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе Самарской области. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель на автомобиле Lada Vesta в районе 1126 километра, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом.
Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что, увидев на встречной полосе приближающийся автомобиль, мужчина решил прекратить обгон и вернуться на прежнее место. Во время выполнения маневра водитель легковушки столкнулся с прицепом трактора. От удара Lada выехала на встречную полосу и врезалась в автовоз.
"В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.
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