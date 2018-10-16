Под Самарой в ДТП погибли три человека

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с автовозом на трассе в Самарской области, сообщает во вторник пресс-служба ГУМВД по региону.

По информации пресс-службы, авария произошла во вторник в 20.10 (19.10 мск) на трассе М-5 "Урал" в Сергиевском районе Самарской области. По предварительным данным сотрудников ГИБДД, водитель на автомобиле Lada Vesta в районе 1126 километра, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом.

Из собранных сотрудниками полиции материалов следует, что, увидев на встречной полосе приближающийся автомобиль, мужчина решил прекратить обгон и вернуться на прежнее место. Во время выполнения маневра водитель легковушки столкнулся с прицепом трактора. От удара Lada выехала на встречную полосу и врезалась в автовоз.

"В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, сейчас сотрудники полиции устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего, по факту ДТП проводится проверка.