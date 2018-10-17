Популярная блогерша погибла в Москве

Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве

В Москве погибла популярна мотоблогерша Ольга Петрова , передает телеканал «360».

13 октября мотоцикл под управлением Ольги столкнулся с легковым автомобилем Volvo на Рублево-Успенском шоссе. По предварительным данным, недалеко от железнодорожной платформы Раздоры водитель автомобиля Volvo повернул, в то время как мотоцикл ехал прямо. Девушка не успела среагировать и увернуться от столкновения. От полученных травм Ольга скончалась.

22-летняя Ольга Петрова вела аккаунт в Instagram под ником ms_olya_, на который было подписано 64,7 тысячи пользователей.