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Популярная блогерша погибла в Москве
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Популярная блогерша разбилась в ДТП в Москве 

Рамблер 3 часа назад
В Москве погибла популярна мотоблогерша Ольга Петрова, передает телеканал «360».
13 октября мотоцикл под управлением Ольги столкнулся с легковым автомобилем Volvo на Рублево-Успенском шоссе. По предварительным данным, недалеко от железнодорожной платформы Раздоры водитель автомобиля Volvo повернул, в то время как мотоцикл ехал прямо. Девушка не успела среагировать и увернуться от столкновения. От полученных травм Ольга скончалась.
22-летняя Ольга Петрова вела аккаунт в Instagram под ником ms_olya_, на который было подписано 64,7 тысячи пользователей.
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