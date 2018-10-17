Четыре человека погибли в результате ДТП в Подольске

Четыре человека погибли и трое получили ранения в результате ДТП в городском округе Подольск. Об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области в Twitter.

«В 13:05 в городском округе Подольск на 44 км Старосимферопольского шоссе произошло столкновение транспортных средств. В результате аварии четыре человека погибли и трое ранены», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей неукоснительно соблюдать скоростной режим и быть внимательными на дорогах.