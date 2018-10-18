Ещё
«Мост глупости» разорвал 158-ю «Газель»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мост глупости» разорвал 158-ю «Газель» 

Рамблер + ещё 3 3 часа назад
Telegram-канал «Мост глупости» сообщил о 158-й жертве моста с надписью «Газель не проедет». Дорожная конструкция, которую прозвали «Мостом глупости», находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.
Фотография с места происшествия демонстрирует автомобиль со смытым кузовом.
На мосту долгое время висел большой плакат «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!», но «Газели» снова и снова пытаются прорваться вперед и застревают.
«Фонтанка» брала у автора Twitter-аккаунта «Моста глупости» интервью. Выяснилось, что изначально на мосту висела балка, в которую автомобили «предварительно» врезались кузовом. Ее убрали, когда в балку стали врезаться большегрузы.
Предупреждающий плакат на мост повесили «неравнодушные жители». Также там висит знак «2,7 метра», но многие водители не обращают на него внимания.
Помимо «Газелей», под мостом застревали разные автобусы, грузовики Scania и эвакуатор с погруженной машиной. Некоторые инциденты не обошлись без пострадавших.
Комментарии83
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бензин подорожает на несколько рублей183
Популярная блогерша погибла в Москве130
ГИБДД прояснила ситуацию со штрафами за знак «Ш» и антирадар1
Сколько будет стоить въезд в Москву?4
Honda Pilot: настоящий корабль дорог
Видео
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
34:01
Бензин подорожает на несколько рублей
Автоновости
00:13
Volkswagen T-Cross станет самым безопасным в классе
Автоновости
01:45
Водитель быстро разобрался с «гопником» на «Десятке»
ДТП
01:06
Массовое ДТП под Тверью: 12 пострадавших
ДТП
01:08
Ford показал движение по дорогам будущего
Автоновости Автоспорт
00:32
Дело скандального главы «Смотра.ру» приняло новый оборот
Автоновости Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение