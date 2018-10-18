«Мост глупости» разорвал 158-ю «Газель»

Telegram-канал «Мост глупости» сообщил о 158-й жертве моста с надписью «Газель не проедет». Дорожная конструкция, которую прозвали «Мостом глупости», находится на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги в Санкт-Петербурге.

Фотография с места происшествия демонстрирует автомобиль со смытым кузовом.

На мосту долгое время висел большой плакат «Опасно! Низкий мост! Газель не проедет!», но «Газели» снова и снова пытаются прорваться вперед и застревают.

«Фонтанка» брала у автора Twitter-аккаунта «Моста глупости» интервью. Выяснилось, что изначально на мосту висела балка, в которую автомобили «предварительно» врезались кузовом. Ее убрали, когда в балку стали врезаться большегрузы.

Предупреждающий плакат на мост повесили «неравнодушные жители». Также там висит знак «2,7 метра», но многие водители не обращают на него внимания.

Помимо «Газелей», под мостом застревали разные автобусы, грузовики Scania и эвакуатор с погруженной машиной. Некоторые инциденты не обошлись без пострадавших.