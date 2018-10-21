В Подмосковье грузовик снес пешеходный виадук

В Московской области грузовой автомобиль Scania снёс надземный пешеходный переход. Виадук сорвало поднявшимся кузовом.
Инцидент произошёл в 22:55 мск на 85-м километре Горьковского шоссе, между Ожерелками и Малой Дубной. Конструкция рухнула на магистраль и полностью перекрыла движение. Перед местом происшествия скопилась огромная пробка, прибывшие сотрудники ГИБДД отправляют водителей в объезд через Павловский Посад и по трассе А-180, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного главка МВД. По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате аварии нет.
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