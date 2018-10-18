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На МКАДе произошла стрельба
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На МКАДе произошла стрельба 

Рамблер + ещё 10 3 часа назад
Фото: РИА Новости
В Москве введен план «Перехват» ради поимки участника стрельбы на МКАДе. Об этом собеседник в правоохранительных органах рассказал ТАСС.
По его словам, на седьмом километре Московской кольцевой автомобильной дороги между водителями произошел дорожный конфликт, в ходе которого была открыта стрельба.
Источник агентства не уточнил, кто и из чего стрелял, однако, по его словам, в настоящее время полиция разыскивает скрывшуюся с места ЧП белую «Мазду», ради чего в городе был введен план «Перехват».
Во вторник стрельба произошла у столичного торгового центра «Метрополис», что также стало причиной введения в Москве плана «Перехват». По данным СМИ, стрельба также стала следствием дорожного конфликта водителей — один из них выстрелил в окно машины другого из травматического пистолета и скрылся.
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