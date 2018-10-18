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Фигурант дела об убийстве журналиста Хашогджи погиб в ДТП
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Фигурант дела об убийстве журналиста Хашогджи погиб в ДТП 

Рамблер 7 часов назад
Фото: Twitter/Abdullah S. Al-Bedaiwi
Один из подозреваемых в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи погиб в результате аварии в Эр-Рияде. Об этом сообщает Yeni Şafak со ссылкой на неназванные источники.
По данным издания, речь идет о 31-летнем Мешале Саад Эль Бостани, который был лейтенантом и служил в ВВС Саудовской Аравии.
Yeni Şafak отмечает, что он был членом группы из 15 человек, прилетавших в Стамбул на частном самолете 2 октября и проходящих по делу об убийстве журналиста.
Источники издания не привели деталей ДТП, в которое попал Эль Бостани.
Уроженец Саудовской Аравии Хашогджи переехал в США в 2017 году. Он вошел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, и с тех пор его никто не видел. Власти Саудовской Аравии утверждали, что он свободно покинул здание.
СМИ писали, что Турция сообщила США о наличии записей из посольства, подтверждающих факт убийства журналиста. Президент США Дональд Трамп пообещал, что Вашингтон разберется в ситуации. Если выяснится, что Хашогджи был убит, виновные понесут «суровое наказание», заявлял Трамп.
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