Фигурант дела об убийстве журналиста Хашогджи погиб в ДТП

Один из подозреваемых в убийстве журналиста The Washington Post Джамаля Хашогджи погиб в результате аварии в Эр-Рияде. Об этом сообщает Yeni Şafak со ссылкой на неназванные источники.

По данным издания, речь идет о 31-летнем Мешале Саад Эль Бостани, который был лейтенантом и служил в ВВС Саудовской Аравии.

Yeni Şafak отмечает, что он был членом группы из 15 человек, прилетавших в Стамбул на частном самолете 2 октября и проходящих по делу об убийстве журналиста.

Источники издания не привели деталей ДТП, в которое попал Эль Бостани.

Уроженец Саудовской Аравии Хашогджи переехал в США в 2017 году. Он вошел в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября, и с тех пор его никто не видел. Власти Саудовской Аравии утверждали, что он свободно покинул здание.