В ДТП с автобусом в Казани пострадали 10 человек

В Казани в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля пострадали десять человек, в том числе семилетний ребёнок.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, ДТП произошло в районе 11:30 мск на Горьковском шоссе в Казани.

«По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом», — сообщили в полиции.

По данным регионального Минздрава пострадали десять человек, четверым помощь была оказана на месте, шесть человек, в том числе ребёнок доставлены в больницы.

Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.