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В ДТП с автобусом в Казани пострадали 10 человек
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В ДТП с автобусом в Казани пострадали 10 человек 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Казани в ДТП с участием маршрутного автобуса и легкового автомобиля пострадали десять человек, в том числе семилетний ребёнок.
Как сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МВД Татарстана, ДТП произошло в районе 11:30 мск на Горьковском шоссе в Казани.
«По предварительным данным, водитель автомобиля VW Tiguan, выполняя поворот налево, не убедился в безопасности манёвра и столкнулся с автобусом», — сообщили в полиции.
По данным регионального Минздрава пострадали десять человек, четверым помощь была оказана на месте, шесть человек, в том числе ребёнок доставлены в больницы.
Ранее URA.RU сообщало, что в ДТП в Челябинской области пострадали девять человек.
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