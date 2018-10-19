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Бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП
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Бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП 

RT на русском 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
В результате ДТП погиб советник председателя Государственного совета Крыма, бывший министр финансов республики Павел Токарев. Об этом информирует пресс-служба парламента Крыма.
«В результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича», — указано в сообщении.
пресс-служба Минфина
Токареву было 57 лет.
Он занимал пост министра финансов Крыма с 2006 по 2010 годы. Также он возглавлял Госфининспекцию республики с 2012 по 2014 годы.
В сентябре «Крыминформ» сообщал, что в результате ДТП на полуострове погибли два человека.
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