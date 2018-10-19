Бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП

В результате ДТП погиб советник председателя Государственного совета Крыма, бывший министр финансов республики Павел Токарев . Об этом информирует пресс-служба парламента Крыма.

«В результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича», — указано в сообщении.

Токареву было 57 лет.

Он занимал пост министра финансов Крыма с 2006 по 2010 годы. Также он возглавлял Госфининспекцию республики с 2012 по 2014 годы.