Бывший министр финансов Крыма погиб в ДТП 

В результате ДТП погиб советник председателя Государственного совета Крыма, бывший министр финансов республики Павел Токарев. Об этом информирует пресс-служба парламента Крыма.
«В результате автомобильной аварии трагически оборвалась жизнь Токарева Павла Владимировича», — указано в сообщении.
Токареву было 57 лет.
Он занимал пост министра финансов Крыма с 2006 по 2010 годы. Также он возглавлял Госфининспекцию республики с 2012 по 2014 годы.
В сентябре «Крыминформ» сообщал, что в результате ДТП на полуострове погибли два человека.