В Германии в результате нападения пострадали двое полицейских

В немецкой коммуне Кирххайм-ан-дер-Вайнштрасе, в земле Рейнланд-Пфальц, двое полицейских, приехавших на вызов, получили серьёзные ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает полиция.

Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов вызвала 56-летняя женщина, на которую напал её 25-летний сын. По её словам, у него случился психоз, так как он находился под действием наркотиков.

Когда двое полицейских прибыли к квартире, молодой человек напал на них с ножницами. В ответ они применили оружие, нападавший скончался от огнестрельных ранений.

Несмотря на усилия медиков спасти пострадавшую женщину не удалось.