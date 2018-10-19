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В Германии в результате нападения пострадали двое полицейских
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В Германии в результате нападения пострадали двое полицейских 

RT на русском + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
В немецкой коммуне Кирххайм-ан-дер-Вайнштрасе, в земле Рейнланд-Пфальц, двое полицейских, приехавших на вызов, получили серьёзные ножевые ранения в результате нападения. Об этом сообщает полиция.
Отмечается, что сотрудников правоохранительных органов вызвала 56-летняя женщина, на которую напал её 25-летний сын. По её словам, у него случился психоз, так как он находился под действием наркотиков.
Когда двое полицейских прибыли к квартире, молодой человек напал на них с ножницами. В ответ они применили оружие, нападавший скончался от огнестрельных ранений.
Несмотря на усилия медиков спасти пострадавшую женщину не удалось.
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