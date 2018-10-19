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В США погибла русскоязычная королева красоты
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Русскоязычная «Мисс Калифорния» погибла в ДТП 

Рамблер + ещё 20 5 часов назад
Фото: thesun.co.uk
Победительницу конкурса «Мисс Калифорния», 30-летнюю Яну Лаврентьеву сбил автомобиль в США. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, поздним вечером 13 октября девушка гуляла с друзьями и остановилась на пешеходном переходе, чтобы снять неудобную обувь. По словам ее друзей, зеленый сигнал светофора в тот момент еще не отключился. Автомобиль, сбивший Лаврентьеву, превышал скорость, уверены ее друзья.
Водитель не остановился после ДТП. Сейчас правоохранители ищут эту машину с помощью данных с камер видеонаблюдения.
Лаврентьеву доставили в больницу в критическом состоянии, через два дня она умерла. У женщины остались двое детей четырех и шести лет.
СМИ называют Лаврентьеву русскоязычной уроженкой Латвии. По данным Daily Mail, она работала логопедом.
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