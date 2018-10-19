Смертельный разгон: пьяный бизнесмен разрушил две семьи

В сети появилось видео аварии с BMW X6 в Барнауле

В сети появилось шокирующее видео смертельной аварии в Барнауле. На запредельной скорости пьяный лихач Александр Руденко на BMW X6 протаранил Renault Scenic — после столкновения на кадрах видна только пыль. В ДТП погибли женщина и двое маленьких детей, у бизнесмена Руденко не было и царапины. Суд арестовал мужчину на два месяца.

В сети появилось видео страшной аварии в Барнауле (Алтайский край), в результате которой 15 октября погибли женщина и двое детей.

Символично, что момент смертельного ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения, расположенная на здании Алтайского краевого суда. На кадрах видно, что автомобиль Renault Scenic выезжает на перекресток на разрешающий сигнал светофора.

В поздний час на дороге нет ни одной машины. Но буквально через мгновение в кадр влетает черный автомобиль, который сносит легковушку буквально «в пыль». Из-за огромной скорости лихача невозможно разглядеть не то что марку машины, но и ее модель. Скорее всего, водитель разогнался свыше 160-180 км/ч.

О том, что на кадрах зафиксирована резонансная авария в Барнауле, стало известно не сразу. Черным автомобилем оказался BMW X6, за рулем которого находился пьяный бизнесмен Александр Руденко. В страшном столкновении он не пострадал.

В Октябрьском районном суде города Барнаула Алтайского края в среду, 17 октября, Руденко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 15 декабря.

Как сообщают местные СМИ, в зале суда мужчина признал свою вину в произошедшем и заявил о готовности сотрудничать со следствием, а также оказать материальную помощь пострадавшим.

Между тем двое выживших мужчин — Сергей Федько и Евгений Нагорнев — до сих пор остаются в реанимации. Их состояние оценивается как тяжелое. В группах в соцсетях и в местных СМИ размещена информация о том, что желающие помочь пострадавшим могут сдать кровь с любым резус-фактором.

Мужчинам пока не сказали, что в страшной аварии они потеряли своих близких.

Трагедия произошла поздно вечером в понедельник, 15 октября. Семья Нагорневых находилась в гостях, и Сергей Федько с дочерью согласился довезти их до дома. Около 23.05 по местному времени (20.05 мск), находясь в нетрезвом состоянии, 33-летний бизнесмен Александр Руденко с женой-ровесницей Натальей на своей BMW X6 с номером С393СС22RUS двигался по проспекту Ленина в сторону Речного вокзала и въехал на перекресток на «красный», в результате чего протаранил Renault Scenic.

В результате столкновения на месте погибла пятилетняя дочь Федько. По дороге в больницу умерли 33-летняя Юлия Нагорнева и ее трехлетняя дочь. Водитель, 45-летний Сергей Федько, и 44-летний Евгений Назаров с тяжелыми травмами были госпитализированы.

Расследование уголовного дела по факту смертельного ДТП поставлено на контроль руководства Главного управления МВД России по Алтайскому краю. Как сообщается на сайте пресс-службы ведомства, водитель ВMW от медосвидетельствования на месте ДТП отказался. Он был задержан на месте аварии.

Как отмечается на сайте регионального главка, за 2017-2018 годы водитель люксового кроссовера десять раз привлекался к административной ответственности, из них восемь раз — за превышение скорости движения транспортного средства.

По данным из открытых источников, Руденко является местным бизнесменом, он учредитель компаний ООО «Алтайская Энергетическая компания» и ООО «АЭК», в которых занимает должности генерального директора. При этом на имя его жены зарегистрировано ИП, которое занимается розничной торговлей моторным топливом.

Пара проживает в элитном комплексе на Змеиногорском тракте — жители города называют этот район «барнаульской Рублевкой».

Бикташев также на огромной скорости вылетел на перекресток на «красный», где протаранил Lada Largus , а также сбил девушку на «зебре». От полученных травм водитель отечественного автомобиля и пешеход скончались в больнице. Бикташев, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не пострадал.

Суд признал его виновным по ч. 6 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», и приговорил к шести годам колонии-поселения. Максимальное наказание по данной статье составляет девять лет лишения свободы. Кроме того, Бикташев должен был выплатить семьям погибших компенсацию в размере 2,5 млн рублей. Однако уже через два месяца, в конце декабря 2017, мужчина вышел на свободу из-за онкологического заболевания. Позже стало известно, что 16 февраля 2018 года он скончался.