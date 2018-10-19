Борец насмерть сбил пенсионера

Борец с экстремизмом из МВД насмерть сбил пенсионера

Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по факту аварии, в результате которой сотрудник центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД по КБР насмерть сбил пенсионера. Об этом в пятницу, 19 октября, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Уточняется, что ДТП произошло 17 октября. «Оперуполномоченный ЦПЭ МВД по КБР, управляя служебной автомашиной ВАЗ-217030, на улице Баксанское шоссе в городе Чегем допустил наезд на пешехода, 1936 года рождения, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу», — говорится в сообщении.

Пенсионер скончался в медицинском учреждении.

В региональном МВД в свою очередь сообщили, что у водителя не выявлено признаков алкогольного опьянения. «По данному факту руководством МВД по КБР назначена служебная проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — сообщает министерство.

11 января сообщалось, что в Ленинградской области объявили в розыск пострадавшего в ДТП мужчину, которого сбил сотрудник МВД.