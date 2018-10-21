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В Хабаровске джип въехал в автобус
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В Хабаровске пять человек пострадали при ДТП с автобусом 

РИА Новости + ещё 4 38 минут назад
Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова
Пять человек пострадали при столкновении внедорожника и автобуса в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель краевого УГИБДД.
Он уточнил, что авария произошла поздно вечером в пятницу.
"Водитель Toyota Highlander на нерегулируемом перекрестке улицы Волочаевской и Уссурийского бульвара не уступил дорогу автобусу, который двигался по улице Волочаевской, и столкнулся с ним. После удара автобус опрокинулся за пределы проезжей части, из-за чего был поврежден дорожный знак и рекламный щит. Пострадали водитель иномарки и четыре пассажира автобуса", — сказал собеседник.
Он отметил, что у водителя внедорожника незначительная травма головы, у пострадавших пассажиров медики диагностировали перелом руки, сотрясение мозга, ушибы и ссадины.
"По факту ДТП идет проверка. По предварительным данным, виноват в аварии водитель Toyota Highlander", — сказал собеседник.
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