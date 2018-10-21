В Хабаровске джип въехал в автобус

В Хабаровске пять человек пострадали при ДТП с автобусом

Фото: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Пять человек пострадали при столкновении внедорожника и автобуса в Хабаровске, сообщил РИА Новости представитель краевого УГИБДД Он уточнил, что авария произошла поздно вечером в пятницу. "Водитель Toyota Highlander на нерегулируемом перекрестке улицы Волочаевской и Уссурийского бульвара не уступил дорогу автобусу, который двигался по улице Волочаевской, и столкнулся с ним. После удара автобус опрокинулся за пределы проезжей части, из-за чего был поврежден дорожный знак и рекламный щит. Пострадали водитель иномарки и четыре пассажира автобуса", — сказал собеседник. Он отметил, что у водителя внедорожника незначительная травма головы, у пострадавших пассажиров медики диагностировали перелом руки, сотрясение мозга, ушибы и ссадины. "По факту ДТП идет проверка. По предварительным данным, виноват в аварии водитель Toyota Highlander", — сказал собеседник.