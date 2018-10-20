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Звезда КВН погибла в ДТП
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Украинская звезда КВН погибла в ДТП под Киевом 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 23 4 часа назад
В субботу при столкновении автобуса и грузовика под Киевом погибла украинская артистка юмористической передачи «Дизель шоу» Марина Поплавская; еще четверо участников коллектива находятся в тяжелом состоянии, сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.
Зинкевич сообщил в Facebook, что «в результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров коллектива „Дизель шоу“ находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами».
По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель автобуса Neoplan не справился с управлением и врезался в грузовик MAZ, передает портал «Вести».
Водителя автобуса задержали, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Марина Поплавская ранее была участницей команды КВН «Девчонки из Житомира». Являлась актрисой юмористической передачи «Дизель шоу», которая выходит с 2015 года на украинском телеканале ICTV.
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