В Подмосковье произошло смертельное ДТП с автобусом

Под Москвой маршрутка столкнулась с автобусом. Есть жертвы, много раненых.

ДТП, унесшее жизни 4 пассажиров произошло сегодня в Дмитровском районе Московской области, передает телеграм-канал Mash. Еще человек получили травмы разной степени тяжести.

Авария случилась на 48 километре Московского большого кольца. По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ, в котором не было пассажиров, выехал на встречку.

Официальной информации о произошедшем пока нет.

Очевидцы сообщают, что маршрутка ехала из Дмитрова в Рогачево. После столкновения, она перевернулась. Сейчас движение частично перекрыто.