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В Подмосковье произошло смертельное ДТП с автобусом
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В Подмосковье произошло смертельное ДТП с автобусом 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Фото: РИА Новости
Под Москвой маршрутка столкнулась с автобусом. Есть жертвы, много раненых.
ДТП, унесшее жизни 4 пассажиров произошло сегодня в Дмитровском районе Московской области, передает телеграм-канал Mash. Еще человек получили травмы разной степени тяжести.
Авария случилась на 48 километре Московского большого кольца. По предварительным данным, пассажирский автобус ПАЗ, в котором не было пассажиров, выехал на встречку.
Официальной информации о произошедшем пока нет.
Очевидцы сообщают, что маршрутка ехала из Дмитрова в Рогачево. После столкновения, она перевернулась. Сейчас движение частично перекрыто.
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