Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП

Под Киевом в ДТП погибла звезда украинского юмористического шоу

В ДТП на трассе на Украине погибла актриса украинского юмористического телешоу «Дизель-шоу» Марина Поплавская . Она находилась в автобусе, водитель которого не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком. Погибла только Поплавская. Четверо ее коллег находятся в тяжелом состоянии.

Актриса украинского юмористического телешоу погибла в автомобильной аварии, которая произошла утром возле Киева, сообщили в управлении Национальной полиции в Киевской области.

«Автобус «Неоплан» столкнулся с грузовиком, погибла женщина — пассажир автобуса, четверо пассажиров травмированы, они госпитализированы. ДТП произошло утром на 28 км автотрассы Киев — Чоп», — сообщили в полиции.

Как уточнил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич , авария унесла жизнь актрисы популярного на Украине юмористического проекта «Дизель шоу» Марины Поплавской.

«В результате ДТП погибла актриса Марина Поплавская, а еще четверо актеров коллектива «Дизель-шоу» находятся в тяжелом состоянии — их госпитализировали с различными травмами», — указал Зинкевич на своем фейсбуке.

По предварительным данным, причиной ДТП стало то, что водитель автобуса «Неоплан» не справился с управлением. Из-за этого произошло столкновение с грузовым автомобилем «МАЗ». Водителя задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения» УК Украины.

Помимо «Дизель Шоу» Поплавская также была актрисой программ «На троих», «DIZEL утро». К тому же она играла в КВН и была капитаном команды «Девчонки из Житомира».

Друзья, коллеги, и те, кто восхищался творчеством Поплавской, в соцсетях выражают соболезнования ее близким.

«Выражаем сочувствие нашим коллегам из «Дизель Шоу», а также родным и друзьям Марины Поплавской в связи со страшной трагедией, которая произошла сегодня утром под Киевом. Наши сердца сейчас с вами. Всем пострадавшим — скорейшего выздоровления», — написали на странице «Варьяты-шоу» на фейсбуке.

КВНщик и журналист Александр Шемет назвал гибель Поплавской «большой бедой и потерей», которая пришла в дом украинского КВНа. «В трагической дорожной аварии погибла актриса, звезда популярного юмористического „Дизель шоу“ Марина Францевна Поплавская… Марина обладала прекрасным голосом и великолепным чувством юмора, благодаря чему создала на сцене и кино целый ряд интересных женских образов. Светлая память и Царство Небесное!» — отметил он.

Актриса Руслана Писанка к посту с соболезнованиями прикрепила совместное фото с погибшей и другими актерами «Дизель шоу».

«Марина. Ее больше нет. Вчера ты еще была… О чем-то мечтала… Что-то планировала… И все… Уже нет… Светлая память тебе. Не верится», — указала телеведущая Лилия Ребрик.

В последнее время ДТП с участием знаменитостей происходят особенно часто. 16 сентября в аварии погиб оперный певец Михаил Луконин . Трагедия произошла на трассе Псков — Санкт-Петербург, сообщил на фейсбуке руководитель Эстрадно-джазового направления в Международной академии музыки Елены Образцовой Владимир Самсонов.

По его словам, автомобиль, которым управлял Луконин, стоял на светофоре, когда в него на полной скорости влетела фура.

На кадрах, которые опубликовал телеканал «Рен ТВ» , видно, как грузовик буквально снес ряд автомобилей, в числе которых была и машина Луконина, которая, судя по видео, приняла основной удар на себя.

Михаил Луконин известен в Санкт-Петербурге как автор песен, написанных к знаменательным датам, событиям, которые связаны с историей города. К тому же он прославился как драматический артист. В его репертуаре — приблизительно 800 произведений на восьми языках. Его музыкальный диск «Шостакович: неизвестные вокальные циклы» даже был номинирован на «Грэмми».

Буквально за три дня до этого произошла еще одна авария, но уже на юго-западе Москвы. В ДТП попал цирковой дрессировщик, директор Большого московского цирка Эдгард Запашный , о чем он сообщил в своих соцсетях.

Отмечается, что столкновение произошло на 13 километре Киевского шоссе. По словам дрессировщика, на трассе впереди стояли две врезавшиеся друг в друга машины. Когда он проезжал мимо них, с ним столкнулось такси, которое потом еще и ударилось в уже стоявший Mercedes. При этом сам Запашный посетовал на предстоящий дорогостоящий ремонт автомобиля.

«Я не пострадал, пострадал таксист, который стал виновником ДТП, он еще и не был пристегнут.

На большой скорости он врезался в меня, затем в стоящую машину. Своей головой он пробил лобовое стекло со стороны пассажира, его кинуло очень сильно в машине.