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Машина полиции столкнулась с грузовиком на Украине
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В Львовской области машина полиции столкнулась с грузовиком 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Полицейский погиб, его коллега ранен при столкновении машины патрульной полиции с грузовиком во Львовской области Украины, сообщает патрульная полиция.
"Во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате рядовой патрульной полиции погиб на месте. Его напарник госпитализирован", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.
По данным местного сайта новостей "Варта", от удара в фуре повредило бак, оттуда вытекло 500 литров топлива, на место были вызваны пожарные. "По словам водителя фуры и по траектории движения — патрульная машина выехала на встречную полосу", — написал в соцсети Facebook депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич.
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