Машина полиции столкнулась с грузовиком на Украине

В Львовской области машина полиции столкнулась с грузовиком

Полицейский погиб, его коллега ранен при столкновении машины патрульной полиции с грузовиком во Львовской области Украины, сообщает патрульная полиция.

"Во время патрулирования автодороги Тернополь-Львов-Рава-Русская произошло столкновение служебного автомобиля Toyota Prius с грузовым автомобилем DAF. В результате рядовой патрульной полиции погиб на месте. Его напарник госпитализирован", — говорится в сообщении полиции в соцсети Facebook.