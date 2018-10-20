Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела

Стали известны подробности гибели звезды украинского юмористического шоу

Источник сообщил, что у звезды украинского юмористического шоу Марины Поплавской не было шансов выжить, передает ФАН.

Сообщается, что актрисе во время аварии под Киевом практически оторвало нижнюю часть тела, врачи даже не смогли оказать ей первую помощь.

Егор Крутоголов. Также стало известно о госпитализации троих актеров "Дизель шоу", среди них — Яна Глущенко

Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе на Украине погибла актриса украинского юмористического телешоу "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Она находилась в автобусе, водитель которого не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком.