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Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела
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Стали известны подробности гибели звезды украинского юмористического шоу 

Газета.Ru 6 часов назад
Фото: кадр из видео
Источник сообщил, что у звезды украинского юмористического шоу Марины Поплавской не было шансов выжить, передает ФАН.
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Сообщается, что актрисе во время аварии под Киевом практически оторвало нижнюю часть тела, врачи даже не смогли оказать ей первую помощь.
Также стало известно о госпитализации троих актеров "Дизель шоу", среди них — Яна Глущенко и Егор Крутоголов.
Ранее сообщалось, что в ДТП на трассе на Украине погибла актриса украинского юмористического телешоу "Дизель-шоу" Марина Поплавская. Она находилась в автобусе, водитель которого не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с грузовиком.
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