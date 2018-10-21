Семья из трех человек погибла в ДТП в Приморском крае

Семья из трех человек погибла, еще один человек пострадал в ДТП в районе 717-го км трассы Хабаровск — Владивосток в Надеждинском районе Приморья. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба регионального управления МВД.

"В результате автоаварии погибла семья из Дальнереченского района: 36-летний водитель микроавтобуса, пассажиры — 26-летняя женщина и 10-месячный мальчик", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 24-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, двигаясь со стороны Владивостока в направлении Уссурийска, выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с Toyota Town Ace

Отмечается, что водителя внедорожника госпитализировали с тяжелыми травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются, проводится проверка.