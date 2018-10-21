Смертельный полет: россияне погибли на Кипре

Автомобиль с российскими туристами сорвался в море на Кипре

На Кипре российские туристы сорвались со скалы в море. Их автомобиль пролетел около 30 метров: выжить супружеской паре не удалось. Машину, лежащую на скалах, ночью заметил прохожий. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось задействовать лодку, чтобы вытащить тела из покореженного автомобиля. В российском посольстве подтвердили информацию и уже разыскивают родственников погибших.

Двое российских туристов на Кипре сорвались со скалы в арендованном автомобиле.

Трагедия произошла еще в субботу, 20 октября в районе полуострова Акамас недалеко от города Пафос. Машина пролетела около 30 метров и упала на скалы в море.

Как сообщают местные СМИ, разбившейся автомобиль, лежащий на скалах, заметил прохожий примерно в 2.14 ночи.

После случившегося водителю и пассажиру автомобиля: 58-летнему мужчине и его 48-летней жене выжить не удалось. Сотрудники правоохранительных органов с помощью лодки извлекли из моря тела погибших и отвезли их в больницу Пафоса, где врачи констатировали смерть россиян.

Туристы прибыли на Кипр 10 октября и должны были уехать 24 октября после отдыха в отеле в Пафосе. Информацию об этом уже подтвердили в российском посольстве. Ведется поиск родственников погибших.

«В связи с появившейся в СМИ информацией о гибели двух российских туристов на Кипре с прискорбием подтверждаем, что 20 октября арендованная двумя российскими гражданами машина упала с обрыва по дороге между Лачи и Акамасом (район Пафоса). Их тела сейчас находятся в морге Пафоса, документы в полиции. Сотрудники консульского отдела Посольства находятся в контакте с местными властями, представителями туроператора и страховой компании. В настоящий момент разыскиваются их родственники. Приносим наши соболезнования родным и близким погибших», — говорится в сообщении посольства.

Аварии с российскими туристами за рубежом случаются не так редко. Очередное ДТП произошло в Турции.

На трассе Анталия — Кемер утром 21 августа произошло серьезное ДТП с участием небольшого туристического автобуса марки Isuzu . При выезде из тоннеля водитель не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство перевернулось.

В салоне находилось 26 пассажиров, из которых 11 оказались гражданами России. Как сообщали в российском консульстве в Анталии, все они испытали шок от произошедшего и в той или иной степени пострадали — в основном это ссадины и ушибы. Одной из россиянок, которой стекло сильно повредило руку, пришлось делать операцию.

Среди пассажиров из других стран также оказались пострадавшие, в том числе дети, но по-настоящему серьезных травм в аварии никто не получил.

Туристы, среди них были граждане Ирана и Турции, направлялись на экскурсию в аквапарк Белека. Как сообщали в Ассоциации туроператоров России (АТОР), пассажиры перевернувшегося в Анталии автобуса приобрели экскурсию и перевозку у турецких экскурсионных агентств в месте своего отдыха.

Еще один трагический инцидент произошел в августе на юге Таиланда.

Также в Таиланде произошел еще один трагический инцидент. Власти Таиланда обвинили россиянина в ДТП, в котором погибли двое граждан Германии. По данным местных СМИ, авария произошла на острове Самуи 20 августа. Двое немцев двигались на скутере и во время обгона на двухполосной дороге столкнулись со встречным автомобилем, за рулем которого находился 46-летний россиянин. Оба байкера погибли.

В самой Турции серьезные дорожные аварии происходят постоянно. Еще один трагический инцидент произошел 14 августа в провинции Агры. Во время прохождения переворота кран сорвался с грузовика, который его перевозил, и упал на пассажирский автобус. В аварии погибли восемь человек, еще 15 получили серьезные травмы. В другом крупном ДТП 5 августа в провинции Амасья погибли шесть человек, еще 36 получили серьезные травмы. В аварию попал рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Самсун. Трагедия произошла после того, как тяжелая машина перевернулась.

В июле в Турции в серьезную аварию попал детский хореографический ансамбль из Грузии «Лампиреби».

Перевозивший детей пассажирский автобус перевернулся на трассе возле города Гирестун. ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем. В общей сложности в аварии пострадали 38 человек, некоторые из которых получили серьезные травмы.