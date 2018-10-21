Пассажиры автобуса пострадали в ДТП с КамАЗом в Питере 

Авария с участием экскурсионного микроавтобуса произошла в Санкт-Петербурге. Три человека получили травмы.
Дорожное происшествие случилось у съезда на Мурино с внешнего кольца КАД. 58-летний водитель, управлявший микроавтобусом, врезался в КамАЗ.
«В результате ДТП в микроавтобусе пострадали три человека, включая водителя. Два человека в тяжелом состоянии, один — в среднем», — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Микроавтобус принадлежит «Группе „ЛСР“, которая запустила серию бесплатных экскурсий.
Ранее News.ru писал, что ГД ужесточила правила перевозок пассажиров, приняв в третьем чтении соответствующий закон.