Названы причины крупной аварии в Подмосковье

Фото: ГУ МЧС России по Московской области

Крупная авария в Подмосковье с участием пассажирского транспорта, где четыре человека погибли и ещё десять пострадали, произошла из-за того, что автобус выехал на встречку и врезался в маршрутку, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ

"Водитель автобуса "ПАЗ" (не на маршруте, без пассажиров) выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автобусом "Ивеко" (следовал по маршруту №36 г. Дмитров — с. Рогачево, перевозил 14 пассажиров)", — пояснил собеседник агентства.

В результате ДТП четверо пассажиров автобуса "Ивеко" погибли, еще десять пассажиров получили телесные повреждения.