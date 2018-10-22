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В Краснодарском крае произошло ДТП
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Четыре человека погибли и трое пострадали в результате ДТП в Краснодарском крае 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека погибли, еще трое ранены в результате ДТП в ночь на понедельник в Краснодарском крае. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
"По предварительным данным, на 19 км автодороги Гулькевичи — Новоукраинская — Шевченко 25-летняя водитель автомобиля Mercedes-Benz, совершая обгон, не справилась с управлением, зацепив левую обочину, допустила съезд с дороги и наезд на дерево. В результате автоаварии водитель и три ее пассажира от полученных травм скончались, еще трое пассажиров госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщили в ведомстве.
Уточняется, что ДТП произошло на территории Гулькевичского района около 01:00. Сотрудники полиции проводят проверку.
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