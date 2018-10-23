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ДТП в Петербурге: столкновение BMW с маршруткой
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В Петербурге четыре человека пострадали в ДТП с BMW и маршруткой 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека получили различные травмы при столкновении легкового автомобиля BMW с маршруткой в Кировском районе Петербурга, полиция ведёт розыск водителя, сообщил РИА Новости представитель регионального УГИБДД.
По данным ведомства, столкновение BMW и маршрутного такси произошло около 21.40 мск в понедельник на пересечении проспекта Стачек и улицы Зенитчиков.
"В результате ДТП в маршрутном такси травмы различной степени тяжести получили четверо пассажиров. Водитель автомобиля BMW с места ДТП скрылся. По данному факту проводится проверка. Ведётся розыск водителя", — сказал собеседник агентства.
Как сообщают очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" соцсети "ВКонтакте", BMW двигался по улице Зенитчиков по полосе встречного движения и, не тормозя, врезался в маршрутку К-60, завершавшую разворот. От удара маршрутку откинуло на третий автомобиль, один пассажир выпал в разбитое окно, сообщается в соцсети.
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