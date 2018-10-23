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В двух ДТП в Петербурге пострадали 30 человек
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В петербургских ДТП за утро пострадали 30 человек 

Рамблер + ещё 3 6 часов назад
Фото: РИА Новости
В двух авариях, произошедших в Санкт-Петербурге утром 23 октября, пострадали более 30 пассажиров автобусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу местного управления ГИБДД.
Сначала в Красногвардейском районе города столкнулись ЛИАЗ и ПАЗ. Женщина за рулем ЛИАЗа въехала в ПАЗ, стоявший на остановке. Десять человек в итоге получили различные травмы.
Вторая авария произошла на 171-м районе дороги «Скандинавия». Водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в ПАЗ. Автобус съехал в кювет, из-за чего пострадали 24 пассажира.
Пользователи сообщества «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте», рассказали, что в результате аварии в Красногвардейском районе пассажиры, сидевшие в задней части маршрутки оказались зажаты сиденьями. На месте ДТП заметили два реанимобиля. Один из пользователей написал, что в маршрутке ехали «ученики МЧС».
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