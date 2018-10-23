В двух ДТП в Петербурге пострадали 30 человек

В петербургских ДТП за утро пострадали 30 человек

В двух авариях, произошедших в Санкт-Петербурге утром 23 октября, пострадали более 30 пассажиров автобусов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой пресс-службу местного управления ГИБДД.

Сначала в Красногвардейском районе города столкнулись ЛИАЗ и ПАЗ. Женщина за рулем ЛИАЗа въехала в ПАЗ, стоявший на остановке. Десять человек в итоге получили различные травмы.

Вторая авария произошла на 171-м районе дороги «Скандинавия». Водитель Mitsubishi не справился с управлением и врезался в ПАЗ. Автобус съехал в кювет, из-за чего пострадали 24 пассажира.