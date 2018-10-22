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Украинские юмористы пострадали в ДТП
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В ДТП под Киевом пострадали восемь украинских юмористов 

RT на русском 4 часа назад
В результате столкновения грузовика и автобуса в Киевской области, по последним данным, пострадали восемь юмористов проекта «Дизель шоу». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Дизель студио» в Facebook.
В сообщении отмечается, что пострадали актёры Максим Нелипа, Евгений Сморигин, Александр Бережко, Олег Иваница, Виктория Булитко и Женя Гашенко.
Также были госпитализированы Егор Крутоголов и Яна Глущенко.
Ранее стало известно, что в результате ДТП погибла юмористка «Дизель шоу» Марина Поплавская. Также сообщалось о четверых пострадавших.
RT на русском: последние новости
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