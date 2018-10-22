Украинские юмористы пострадали в ДТП

В ДТП под Киевом пострадали восемь украинских юмористов

В результате столкновения грузовика и автобуса в Киевской области, по последним данным, пострадали восемь юмористов проекта «Дизель шоу». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице «Дизель студио» в Facebook.