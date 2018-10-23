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Сбежавших с места ДТП водителей приравняют к пьяным
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Сбежавших с места ДТП водителей приравняют к пьяным 

BFM.RU + ещё 18 3 часа назад
Фото: UlanMedia.ru
В России могут ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие. Об этом «Известиям» рассказал информированный источник.
Законопроект, который разработало МВД, поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он предполагает поправки в Уголовный кодекс страны и в Кодекс об административных правонарушениях.
Если проект будет одобрен, то водителей, скрывшихся с места аварии, приравняют к пьяным виновникам ДТП. Им будет грозить до четырех лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами. Если в аварии есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы. Нынешняя редакция УК РФ предполагает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно.
Законопроект МВД поддержали Минюст, Государственно-правовое управление Администрации президента РФ и Верховный суд РФ.
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