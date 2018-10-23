Сбежавших с места ДТП водителей приравняют к пьяным

В России могут ввести уголовную ответственность для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором есть пострадавшие. Об этом «Известиям» рассказал информированный источник.

Законопроект, который разработало МВД , поддержала правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Он предполагает поправки в Уголовный кодекс страны и в Кодекс об административных правонарушениях.

Если проект будет одобрен, то водителей, скрывшихся с места аварии, приравняют к пьяным виновникам ДТП. Им будет грозить до четырех лет лишения свободы, если в аварии есть пострадавшие с тяжелыми травмами. Если в аварии есть погибшие — от четырех до девяти лет лишения свободы. Нынешняя редакция УК РФ предполагает до двух лет лишения свободы и от трех до семи лет соответственно.