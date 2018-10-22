Судья после ДТП подпалил машину и сбежал

Следственный комитет расследует ДТП с участием судьи в Воронежской области

В Воронеже региональное управление СК займется расследованием резонансного ДТП в городе Лиски с участием судьи районного суда Евгения Капустина . По словам очевидцев, находясь в нетрезвом состоянии на своей Toyota RAV4 мужчина протаранил такси Lada Granta . После чего судья и его пассажиры скрутили номера с автомобиля и подожгли его, а затем скрылись с места ДТП. Водитель и двое пассажиров такси были госпитализированы с тяжелыми травмами.

Резонансное ДТП произошло еще в среду, 17 октября примерно в 20.30 на перекрестке улиц Домостроителей и Солнечная в городе Лиски Воронежской области. Однако подробности аварии стали известны позже, после того, как информация распространилась по соцсетям и попала в СМИ.

По словам очевидцев, водитель такси на Lada Granta выполнял заказ и вез двух пассажиров. Отечественный автомобиль ехал по главной дороге в тот момент, когда его протаранил водитель белой Toyota RAV4.

На фотографиях очевидцев с места аварии видно, что у Toyota повреждена передняя часть и скручены номера. У Lada покорежена левая часть, помята крыша, раскурочена дверь водителя, разбито лобовое стекло.

После случившегося из Toyota вышел мужчина, которого очевидцы аварии опознали, как судью Лискинского районного суда Евгения Капустина. Водитель и его пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения. Однако это не помешало им оперативно скрутить номера белой иномарки, пока на место происшествия не приехали сотрудники ГИБДД

Уже после прибытия инспекторов, по словам очевидцев, судья поджег свой автомобиль, и вся нетрезвая компания скрылась с места ДТП. Пожар начался в 20.50, а в 22.36 машину уже потушили. Однако за это время огонь полностью уничтожил Toyota.

После случившегося инспекторы не смогли установить личность водителя, а хозяином машины оказался отец судьи.

Мужчина заявил, что за день до случившегося автомобиль угнали. Однако зачем подвыпившим ворам захотелось после аварии скрутить с автомобиля номера и поджечь ее — осталось без объяснения.

В результате столкновения водитель Lada был госпитализирован в тяжелом состоянии: у него сломано четыре ребра, компрессорный удар сердца, пробито легкое, в грудь вставлена трубка, через которую откачивается кровь из легких. У пассажиров — пожилой семейной пары, врачи диагностировали сотрясение мозга и порезы.

Как рассказал местным СМИ директор филиала компании такси в Лисках Евгений Скоробогатов, вопрос о компенсации за ремонт Lada Granta обсуждаются с владельцем автомобиля, а не с водителем.

«На данный момент, в связи с тем, что не найден водитель, весь разбор полётов идет с хозяином Toyota», — сообщил Скоробогатов.

После резонанса в СМИ, расследованием случившегося занялись сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК. Как рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе, на данный момент следователи занимаются поиском свидетелей происшествия, а также видеозаписей с места ДТП.

«Дальнейшую процессуальную проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, имевшего место в вечернее время 17 октября 2018 года на перекрестке улиц Солнечная и Домостроителей города Лиски с участием автомобилей Lada Granta и Toyota, будут проводить следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Воронежской области. По инициативе регионального следственного управления изъяты материалы, имевшиеся в производстве сотрудников полиции по данному происшествию, и приобщены к настоящей проверке. Проведение процессуальной проверки поручено сотрудникам первого отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления, которые в настоящее время совместно с криминалистами выдвинулись в город Лиски для проведения комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В свою очередь следователи просят граждан, ставших очевидцами ДТП, предоставить фото или видеозаписи, а также обратиться в следственные органы всех лиц, обладающих какой-либо информацией о произошедшем», — говорится в сообщении на сайте управления.

Однако было ли возбуждено уголовное дело в пресс-службе не пояснили, сказав, что вся информация, которую на данный момент они могут предоставить, размещена в сообщении на сайте.

В пресс-службе Лискинского районного суда Воронежской области «Газете.Ru» пояснили, что судья Евгений Капустин находится в отпуске с 15 октября. В случае, если мужчину признают виновным в случившемся, его действия подпадают под ч.1 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Всю ситуацию сразу начали обсуждать в соцсетях. Жители города соглашались друг с другом, что произошедшее не стало сюрпризом — судью Капустина они чаще видели распивающим горячительные напитки в различных заведениях города, чем в суде.