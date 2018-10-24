На Урале столкнулись автобус и легковушка

"Серьезное ДТП произошло сегодня вечером в Свердловской области. Тревожное сообщение о нем поступило в дежурную часть ГУМВД по Свердловской области в 17.13 по местному времени (15.13 мск) из Каменска-Уральского. Автокатастрофа случилась в районе 69-го километра трассы Каменск-Уральский-Камышлов, в четырех километрах от города Каменск-Уральский. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Лада Гранта" допустил столкновение с пассажирским автобусом марки "Богдан" зеленого цвета, стоявшего на обочине. В результате сильного удара погибли от несовместимых с жизнью травм два пассажира "Лады Гранты", — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что это молодая женщина и пожилой мужчина. Еще три человека из "Лады Гранты" — это водитель и два пассажира, мужчина и женщина, с тяжелыми травмами срочно доставлены в местную больницу, и врачи борются за их жизнь. Наиболее тяжелые травмы получил водитель, который находится в коме.

Оба транспортных средства имеют свердловские номера. В салоне автобуса находились порядка 10 человек — это рабочие, которые прибыли в Екатеринбург для уборки картофеля с полей. Из автобуса на данный момент никто не госпитализирован. На месте работают несколько нарядов полиции из подразделения районной ГИБДД , уточнил Горелых.

Представители МВД отрабатывают различные версии случившегося, устанавливают личности погибших и пострадавших, а также обстоятельства произошедшего.