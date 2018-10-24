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На Урале столкнулись автобус и легковушка
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На Урале столкнулись автобус и легковушка 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Два человека погибли и трое серьезно пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Свердловской области, сообщил РИА Новости в среду руководитель пресс-службы ГУМВД по региону Валерий Горелых.
"Серьезное ДТП произошло сегодня вечером в Свердловской области. Тревожное сообщение о нем поступило в дежурную часть ГУМВД по Свердловской области в 17.13 по местному времени (15.13 мск) из Каменска-Уральского. Автокатастрофа случилась в районе 69-го километра трассы Каменск-Уральский-Камышлов, в четырех километрах от города Каменск-Уральский. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Лада Гранта" допустил столкновение с пассажирским автобусом марки "Богдан" зеленого цвета, стоявшего на обочине. В результате сильного удара погибли от несовместимых с жизнью травм два пассажира "Лады Гранты", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что это молодая женщина и пожилой мужчина. Еще три человека из "Лады Гранты" — это водитель и два пассажира, мужчина и женщина, с тяжелыми травмами срочно доставлены в местную больницу, и врачи борются за их жизнь. Наиболее тяжелые травмы получил водитель, который находится в коме.
Оба транспортных средства имеют свердловские номера. В салоне автобуса находились порядка 10 человек — это рабочие, которые прибыли в Екатеринбург для уборки картофеля с полей. Из автобуса на данный момент никто не госпитализирован. На месте работают несколько нарядов полиции из подразделения районной ГИБДД, уточнил Горелых.
Представители МВД отрабатывают различные версии случившегося, устанавливают личности погибших и пострадавших, а также обстоятельства произошедшего.
"Отрабатывают различные версии — связанные с человеческим фактором: водитель "Лады Гранты" мог отвлечься, задремать, — так и иные, в том числе, связанные с погодными условиями, с техническим состоянием транспортного средства. Я только что связывался с местом аварии, там идет дождь. Назначена автотехническая экспертиза, взята кровь для анализа с целью установления наличия или отсутствия в ней алкоголя или других опасных веществ. В связи с ДТП движение на этой трассе сейчас несколько ограничено. Инспекторы ДПС обеспечивают движение по одной полосе", — отметил представитель полицейского главка.
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