Автокран протаранил 21 автомобиль в Киеве

Автокран протаранил два десятка автомобилей в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской Национальной полиции.

ДТП произошло сегодня утром на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева. На видеозаписи с моментом аварии, которая уже появилась в Сети, видно, как автокран на высокой скорости преодолевает пробку, буквально расталкивая другие автомобили. В определенный момент поток машин стал слишком плотным и автокран остановился.

По данным киевских правоохранителей, всего автокран повредил 20 легковых автомобилей и один грузовик.

Ни один человек не получил в массовом ДТП серьезных травм, однако троим пострадавших все же понадобилась помощь врачей, но не госпитализация.

Водитель автокрана объяснил прибывшим на место полицейским, что причиной аварии стали отказавшие у его авто тормоза. В Нацполиции Киева подчеркнули, что проверят это заявление водителя в ходе следствия.