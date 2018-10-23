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Автокран протаранил 21 автомобиль в Киеве
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Автокран протаранил 21 автомобиль в Киеве 

Рамблер + ещё 24 3 часа назад
Фото: Нацполиция Киева
Автокран протаранил два десятка автомобилей в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба городской Национальной полиции.
ДТП произошло сегодня утром на бульваре Леси Украинки в Печерском районе Киева. На видеозаписи с моментом аварии, которая уже появилась в Сети, видно, как автокран на высокой скорости преодолевает пробку, буквально расталкивая другие автомобили. В определенный момент поток машин стал слишком плотным и автокран остановился.
По данным киевских правоохранителей, всего автокран повредил 20 легковых автомобилей и один грузовик.
Ни один человек не получил в массовом ДТП серьезных травм, однако троим пострадавших все же понадобилась помощь врачей, но не госпитализация.
Водитель автокрана объяснил прибывшим на место полицейским, что причиной аварии стали отказавшие у его авто тормоза. В Нацполиции Киева подчеркнули, что проверят это заявление водителя в ходе следствия.
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