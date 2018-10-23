Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем 

Автомобиль премьера Словакии Петера Пеллегрини попал в ДТП, в ходе которого столкнулся с оленем.
Об этом сообщает Noviny.
Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель машины, при этом глава правительства не получил каких-либо травм.
По имеющимся данным, столкновение произошло на участке дороги между Попрадом и Велькой Ломницей.
Уточняется, что водителю не потребовалась госпитализация.
Портал не сообщает о состоянии оленя после инцидента.
Ранее сообщалось, что в белорусском городе Гродно переходившая дорогу девушка не пропустила проезжающий кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.