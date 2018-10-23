Ещё
Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем
Далее:
Читайте также:
Ещё

Автомобиль премьера Словакии столкнулся с оленем 

RT на русском + ещё 5 2 часа назад
Фото: Reuters
Автомобиль премьера Словакии Петера Пеллегрини попал в ДТП, в ходе которого столкнулся с оленем.
Об этом сообщает Noviny.
Отмечается, что в результате аварии пострадал водитель машины, при этом глава правительства не получил каких-либо травм.
По имеющимся данным, столкновение произошло на участке дороги между Попрадом и Велькой Ломницей.
Уточняется, что водителю не потребовалась госпитализация.
Портал не сообщает о состоянии оленя после инцидента.
Ранее сообщалось, что в белорусском городе Гродно переходившая дорогу девушка не пропустила проезжающий кортеж президента Белоруссии Александра Лукашенко.
RT на русском: последние новости
СМИ сообщили о возможности введения уголовной ответственности за побег с места ДТП В ДТП под Киевом погибла юмористическая актриса В ДТП под Киевом пострадали восемь украинских юмористов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Тойота Центр Рублевский» уличили в действиях похожих на мошеннические3
Эстонских водителей призвали срочно сменить шины
Москвичам напомнили о сроках продления парковочных абонентов
В РФ запретили применение регистраторов и антирадаров11
Гидрометцентр назвал время для смены резины
Видео
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
00:24
Судья после ДТП подпалил машину и сбежал
ДТП
02:17
Срок хранения «писем счастья» изменят
Автоновости Другое
00:14
Страшное ДТП в Чувашии попало на видео
ДТП
00:48
Названы самые «аварийные» автомобили в России
Автоновости
01:17
Представлен самый красивый японский родстер последних лет
Автоновости Автоспорт
03:40
Бензин снова резко подорожает
Автоновости Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение