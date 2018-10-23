В ДТП под Рязанью пострадали девять человек

В ДТП с микроавтобусом под Рязанью пострадали девять человек

Водитель и восемь пассажиров микроавтобуса пострадали из-за столкновения с водовозом в Рязанской области, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.

По информации полиции, столкновение микроавтобуса Citroen и водовоза с пассажирами, двигавшихся со стороны Московской области в попутном направлении, произошло в Рыбновском районе Рязанской области.

"В районе "города мастеров" водовоз поворачивал налево, когда он совершал маневр, по предварительным данным, допустил технические нарушения. Citroen, который ехал сзади, в него врезался. Девять пострадавших, в том числе водитель", — сказала собеседница агентства.

По ее словам, самые тяжелые травмы получил водитель. Он был госпитализирован без сознания. Остальным пострадавшим оказана медицинская помощь, некоторые из них госпитализированы.

Как уточнили в полиции, микроавтобус, по предварительным данным, не является маршрутным такси, это был заказной маршрут, все пострадавшие — работники одной организации.

Ранее на сайте ГУМЧС РФ по Рязанской области сообщалось, что ДТП с участием микроавтобуса Citroen и КамАЗа произошло на 162 километре автодороги М-5 "Урал" в Рязанской области, есть пострадавшие.