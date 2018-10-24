Опрокинувшийся МАЗ перекрыл три полосы на МКАД

Опрокинувшийся МАЗ перекрыл три полосы движения на МКАД

"Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сейчас движение на этом участке затруднено", — сказал источник.

По его словам, дорожные службы занимаются ликвидацией последствий произошедшего.

Ранее сообщалось о смертельном ДТП на МКАД с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.