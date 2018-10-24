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Опрокинувшийся МАЗ перекрыл три полосы на МКАД
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Опрокинувшийся МАЗ перекрыл три полосы движения на МКАД 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
На 26 км внутренней стороны МКАД произошло ДТП с участием автомобиля МАЗ, перевозившего контейнеры, который опрокинулся и перекрыл три полосы движения, передает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. Сейчас движение на этом участке затруднено", — сказал источник.
По его словам, дорожные службы занимаются ликвидацией последствий произошедшего.
Ранее сообщалось о смертельном ДТП на МКАД с участием двух грузовиков и легкового автомобиля.
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