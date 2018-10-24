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Россияне пострадали в ДТП в Норвегии
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В Норвегии восемь граждан России попали в больницу после ДТП 

РИА Новости + ещё 10 1 час назад
Фото: Fotolia / Paolese
Восемь россиян попали в больницу города Киркенес на севере Норвегии после ДТП, сообщили РИА Новости в местном генконсульстве РФ.
ДТП с маршрутным автобусом из России произошло в губернии Финнмарк, коммуна Сер-Варангер около поселка Стонга.
"Мы связывались с местной больницей в городе Киркенесе, действительно подтвердили, что восемь граждан РФ поступили к ним после этого происшествия. Речь не идет о каких-то серьезных повреждениях, угрозы жизни, здоровью нет. Из восьми граждан пять должны быть выписаны в ближайшее время, а троих будут дообследовать", — сообщили РИА Новости в консульстве.
Возраст и имена пострадавших консульству пока не известны.
"Работники больницы оповестили пациентов, что они могут обратиться в генконсульство за получением необходимой помощи. Пока звонков с их стороны не поступало", — сообщили в ведомстве.
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