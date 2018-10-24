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Под Астраханью столкнулись две легковушки
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Под Астраханью столкнулись две легковушки 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Пять человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на трассе Р-22 "Каспий" в Астраханской области, сказал РИА Новости представитель УМВД России по области.
Авария произошла в среду вечером на 1282-м километре трассы Р-22 Тамбов-Волгоград-Астрахань.
По данным полиции, водитель Hyundai Accent при повороте не уступил автомобилю "Лада Гранта" и столкнулся с ним. От удара "Лада" съехала в кювет.
"В результате ДТП предполагаемый виновник аварии и его пассажиры — мужчина 1980 года рождения и 25-летняя девушка — получили черепно-мозговые травмы и множественные ушибы", — сказал собеседник, уточнив, что они являются жителями Калмыкии.
Травмы также получил житель Астраханской области 1973 года рождения, управлявший "Ладой", и его 45-летний пассажир — гражданин Узбекистана. Пострадавших доставили в больницу.
Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту нарушения ПДД, повлекшего причинение вреда здоровью людей, полиция проводит административное расследование.
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