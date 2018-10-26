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В РФ маршрутка с пассажирами протаранила восемь машин
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В Иркутске маршрутка протаранила восемь автомобилей 

РИА Новости + ещё 9 6 часов назад
Водитель маршрутного автобуса в Иркутске из-за неисправности тормозной системы допустил ДТП с участием восьми автомобилей, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.
"В Иркутске на улице Байкальской автобус маршрута №77 допустил столкновение по касательной с восемью автомобилями. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Предварительная причина — неисправность тормозов", — рассказал собеседник агентства.
По данным областного минздрава, бригада скорой помощи осмотрела всех пассажиров, которые на месте происшествия обратились в медикам. В госпитализации никто из них не нуждался.
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