В РФ маршрутка с пассажирами протаранила восемь машин

В Иркутске маршрутка протаранила восемь автомобилей

Водитель маршрутного автобуса в Иркутске из-за неисправности тормозной системы допустил ДТП с участием восьми автомобилей, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Иркутской области.

"В Иркутске на улице Байкальской автобус маршрута №77 допустил столкновение по касательной с восемью автомобилями. В момент аварии в салоне автобуса находились 20 пассажиров. Предварительная причина — неисправность тормозов", — рассказал собеседник агентства.

По данным областного минздрава, бригада скорой помощи осмотрела всех пассажиров, которые на месте происшествия обратились в медикам. В госпитализации никто из них не нуждался.