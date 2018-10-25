ЧП в Иордании: обнаружили 22 пострадавших

В Иордании при ЧП с затопленным автобусом обнаружили 22 пострадавших

Спасательные службы Иордании смогли обнаружить и спасти уже 22 человека, пострадавших при паводке в районе Мертвого моря, где автобус с людьми попал под потоки воды, ведутся поиски остальных, сообщает агентство Petra.

"10 погибших, раненых — 22 человека в результате паводка на Мертвом море. Гражданская оборона и уполномоченные органы продолжают поисково-спасательную операцию", — сообщает агентство.

Ранее газета al-Ghad со ссылкой на источник в гражданской обороне Иордании писала, что автобус со школьниками находился в пересохшем русле реки Зарка Маин, когда внезапно начался ливень. По ее данным, не менее 20 школьников пропали без вести. Агентство Ammon уточнило, что группа из 44 человек поехала на школьную экскурсию, среди них были 37 школьников и 7 сопровождающих.

На место происшествия направился премьер-министр королевства. В поисках задействованы вертолеты.