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Легковушка врезалась в грузовик на МКАД
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Легковушка врезалась в грузовик на МКАД 

ТАСС + ещё 66 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Мужчина погиб в ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД), где легковой автомобиль врезался в грузовик. Об этом сообщили ТАСС в пятницу вечером в столичном управлении ГИБДД.
По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от ТЦ "Вегас".
"На 55-м километре МКАД автомобиль Renault Logan врезался в стоящий грузовик. В результате погиб мужчина, пассажир легковой машины", — сказали в Госавтоинспекции.
Информации о перекрытии движения в связи с произошедшим пока не поступало, добавили в ведомстве.
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