Легковушка врезалась в грузовик на МКАД

Мужчина погиб в ДТП на Московской кольцевой автодороге (МКАД), где легковой автомобиль врезался в грузовик. Об этом сообщили ТАСС в пятницу вечером в столичном управлении ГИБДД.

По данным ведомства, инцидент произошел недалеко от ТЦ "Вегас".

"На 55-м километре МКАД автомобиль Renault Logan врезался в стоящий грузовик. В результате погиб мужчина, пассажир легковой машины", — сказали в Госавтоинспекции.

Информации о перекрытии движения в связи с произошедшим пока не поступало, добавили в ведомстве.