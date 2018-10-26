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Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
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Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке 

Авторамблер 3 часа назад
И снова видео из Петербурга, где героем выступил совсем уж обнаглевший автолюбитель.
Мужчина за рулем иномарки без особых оснований выехал на встречку в центре города и понесся по ней, обгоняя не слишком плотный поток машин. Зачем? Да просто потому, что так веселее!
Но естественный порядок вещей быстро остудил его пыл: вскоре после перекрестка другая машина начала поворачивать и врезалась в нарушителя. Любопытно, что вы теории виновным в ДТП может оказаться поворачивающий водитель даже несмотря на то, что нарушитель ехал по встречной полосе и тем самым совершал куда более серьезный поступок.
Надеемся, что невиновные по духу закона не пострадают.
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