Уральский мэр стал фигурантом дела из-за ДТП из-за ребенка

Глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и уехал с места ДТП, не позвонив в полицию. Об этом пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург»

Родители школьника отвезли его в больницу, зафиксировали травмы и подали заявление в полицию. В отношении мэра возбудили административные дела о причинении легкого вреда здоровью и оставлении места ДТП.

Пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал аварию с ребенком и «известным в городе человеком», не назвав имени Лиханова. По словам Горелых, школьник ударился о бок автомобиля «по касательной», когда перебегал дорогу. Он не получил серьезных травм и убежал. Водитель успел сообщить школьнику свое имя.

«Чиновник то ли находился в состоянии аффекта, то ли по иной причине, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал», — отметил Горелых.

Он добавил, что в инциденте удалось разобраться с помощью дорожных камер.