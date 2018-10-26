Уральский мэр стал фигурантом дела из-за ДТП из-за ребенка 

Глава городского округа Верхотурский Алексей Лиханов сбил 12-летнего мальчика и уехал с места ДТП, не позвонив в полицию. Об этом пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург».
Родители школьника отвезли его в больницу, зафиксировали травмы и подали заявление в полицию. В отношении мэра возбудили административные дела о причинении легкого вреда здоровью и оставлении места ДТП.
Пресс-секретарь управления МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал аварию с ребенком и «известным в городе человеком», не назвав имени Лиханова. По словам Горелых, школьник ударился о бок автомобиля «по касательной», когда перебегал дорогу. Он не получил серьезных травм и убежал. Водитель успел сообщить школьнику свое имя.
«Чиновник то ли находился в состоянии аффекта, то ли по иной причине, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал», — отметил Горелых.
Он добавил, что в инциденте удалось разобраться с помощью дорожных камер.
«Ура.ру» отмечает, что дело чиновника находится под контролем руководства областной полиции «в целях неотвратимости наказания».