«Дяденька, я сам виноват!» Как мэр сбил ребенка на Урале

На Урале мэр Верхотурья Алексей Лиханов сбил 12-летнего ребенка, после чего вышел из машины и представился ему. Мальчик лишь сказал: «Дяденька, я сам виноват!» и убежал. Об аварии мэр сообщать в полицию не стал и уехал по своим делам. Однако родители мальчика, узнав об этом инциденте, отвели ребенка в медучреждение и написали заявление в полицию. По факту ДТП заведено два административных дела.

На Урале мэр одного из городов Свердловской области сбил ребенка и уехал с места происшествия. Инцидент произошел еще в среду около 15.00 по местному времени (17.00 мск) 24 октября, однако известно о нем стало только в пятницу.

Глава города 55-летний Алексей Лиханов недалеко от местного рынка на Советской улице в небольшом городке Верхотурье Свердловской области сбил 12-летнего мальчика. По предварительной информации, школьник перебегал дорогу в неположенном месте.

Как объяснил местным СМИ сам Лиханов, ребенок бежал с какими-то коробками.

«Мальчик сам налетел на машину. У меня не было возможности его увидеть. Он в очках, бежал с какими-то коробками в руках.

Налетел на машину, упал. Я включил аварийку, вышел, он кричал:

«Дяденька, я сам виноват!» Я несколько раз уточнил, все ли с ним в порядке. Он сказал, что да. Я уехал, к тому же торопился. Он с приятелями тоже ушел.

Врачи нашли у мальчика синяк. Но я не скрывался, я общался с отцом мальчика — у него ко мне претензий нет», — рассказал водитель.

Лиханов в свою очередь рассказал местным СМИ, что он проходил освидетельствование, в ГИБДД ему выписали протокол за непропуск пешехода. С полицейскими он общался не сразу после аварии, но, как говорит Лиханов, ему не выписывали протокол за оставление места ДТП.

Однако по данным регионального главка, родители мальчика, видимо сразу, как узнали о произошедшем, отвели ребенка ко врачу и зафиксировали повреждения. После чего написали на главу города заявление в полицию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области «Газете.Ru» сообщили, что по делу о ДТП заведено два административных дела.

«Школьник перебегал дорогу и ударился о бок автомобиля по касательной. Водитель остановился, сообщил ребенку свое имя. Подросток не получил серьезных травм, он вскочил и убежал. Позже родители привели его на осмотр в медучреждение. Чиновник, к сожалению, не сообщил об инциденте в полицию, а просто уехал.

Позже в полиции посмотрели запись с камер наблюдения и узнали, как было дело. В территориальном ОВД заведено два административных дела по статьям «причинение легкого вреда здоровью» и «оставление места ДТП». Дело находится на контроле у руководства полиции», — рассказал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Отвечая на вопрос, почему Лиханов говорит только об одном протоколе, Горелых посоветовал водителю обратиться в полицию и прояснить этот момент.

Санкция ч.1 ст. 12.24 КоАП России «нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее причинение легкого вреда здоровью потерпевшего» предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет.

Санкция ч. 2 ст. 12.27 КоАП России «оставление водителем в нарушении ПДД места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся» предусматривает лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На пост главы города Лиханов был избран 6 декабря 2017 года. Тогда он являлся спикером местной гордумы, однако после того, как возглавил администрацию, сложил депутатские полномочия.

Напомним, в прошлом году в Краснодарском крае произошел подобный инцидент. Мэр города Апшеронска Владимир Бырлов на служебном автомобиле Volkswagen сбил подростка, который передвигался на велосипеде. Глава города сам был за рулем, он вышел из авто, начал кричать на мальчика, затем дал ему свой телефон и попросил никуда не обращаться.

Но ребенок рассказал родителям, те вызвали ДПС. В отношении мэра было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

При этом у самого Бырлова версия аварии совершенно иная. Он переложил всю вину на ребенка, заявив, что мальчик сам въехал на велосипеде в машину, которая вообще не двигалась.