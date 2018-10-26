В Великобритании появился мост глупости

Мост глупости в Великобритании: водитель автовоза снес крышу «Рейндж Роверам»

Происшествие из разряда "и смех, и грех" случилось на днях в Шотландии. Водитель автовоза, перевозящего несколько новых автомобилей концерна Jaguar Land Rover , не учел высоты собственного транспорта — и практически отправил на свалку весь свой груз.

Помог ему в этом железнодорожный мост в районе города Перт, который оказался несколько низковат. Перекрытия моста, по сути, сняли скальпы с двух Range Rover Sport, оставив их без крыши. Пострадал еще и кроссовер Jaguar F-Pace , но не так значительно, как его собратья, которые осталось только полностью списать.

Издание The Courier сообщает, что инцидент спровоцировал серьезную пробку на дороге, на разгребание которой понадобилось около часа. Кроме того, пришлось на некоторое время перекрыть и движение поездов через мост, так как специалисты-железнодорожники должны были оценить масштаб ущерба, нанесенного путям.

Кстати, это не первый подобный инцидент в Великобритании, связанный с проездом под мостами. В апреле в аналогичной ситуации в английском Фарнворте пострадали Range Rover Velar и Range Rover Evoque.

В этом плане есть чем похвастаться и России. В Санкт-Петербурге находится так называемый "Мост глупости", ставший уже своеобразным героем народного фольклора. На довольно низких перекрытиях моста на Софийской улице северной столицы, помимо соответствующих знаков, установлен баннер с предупреждающей надписью "Газель не проедет!".

Однако, водители грузовиков с достойным лучшего постоянством врезаются в мост. У "Моста глупости" есть собственный аккаунт в соцсетях, где ведется подсчет пострадавших "Газелей", и сейчас число инцидентов уже достигло 158.