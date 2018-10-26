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Автобус с детьми попал в ДТП под Самарой
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Автобус с 15 детьми попал в ДТП в Самарской области 

ТАСС + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Автобус ПАЗ, в котором находились 15 детей, в пятницу столкнулся с автомобилем ISUZU на трассе в Самарской области. В результате ДТП никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
"Автобус ПАЗ, в котором находились 15 детей, и автомобиль ISUZU столкнулись, удар произошел по касательной. В результате происшествия никто не пострадал", — сказал источник.
По информации источника, ДТП произошло недалеко от кафе на 839 км трассе М-5. По предварительным данным, автобус возил детей в театр Сызрани из села Шигоны Самарской области. В момент ДТП пассажиры возвращались назад.
После аварии часть детей забрали родители на личных автомобилях. За оставшимися приехал другой автобус.
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