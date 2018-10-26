Автобус с детьми попал в ДТП под Самарой

Автобус с 15 детьми попал в ДТП в Самарской области

Автобус ПАЗ, в котором находились 15 детей, в пятницу столкнулся с автомобилем ISUZU на трассе в Самарской области. В результате ДТП никто не пострадал, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

"Автобус ПАЗ, в котором находились 15 детей, и автомобиль ISUZU столкнулись, удар произошел по касательной. В результате происшествия никто не пострадал", — сказал источник.

По информации источника, ДТП произошло недалеко от кафе на 839 км трассе М-5. По предварительным данным, автобус возил детей в театр Сызрани из села Шигоны Самарской области. В момент ДТП пассажиры возвращались назад.

После аварии часть детей забрали родители на личных автомобилях. За оставшимися приехал другой автобус.