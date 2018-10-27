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Неудачный проезд на мигающий зеленый
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Неудачный проезд на мигающий зеленый 

Авторамблер 9 часов назад
Один из пользователей сети, увлекающийся автомобильной тематикой, выложил в паблике видео собственной аварии. Дело произошло по одному из классических сценариев.
Автолюбитель ехал по улице в Санкт-Петербурге и, завидев мигающий сигнал светофора, ускорился, чтобы успеть. Дальнейшее развитие событий предугадать несложно: с парковки вырулил таксист, который, видимо, не ожидал появления помехи.
Столкновение вышло несильным. Но водитель все равно очень расстроился. И есть из-за чего: формально он не виноват в ситуации и вынужден был оформлять ДТП по вине невнимательного таксиста.
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