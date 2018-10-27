Неудачный проезд на мигающий зеленый

Один из пользователей сети, увлекающийся автомобильной тематикой, выложил в паблике видео собственной аварии. Дело произошло по одному из классических сценариев.

Автолюбитель ехал по улице в Санкт-Петербурге и, завидев мигающий сигнал светофора, ускорился, чтобы успеть. Дальнейшее развитие событий предугадать несложно: с парковки вырулил таксист, который, видимо, не ожидал появления помехи.

Столкновение вышло несильным. Но водитель все равно очень расстроился. И есть из-за чего: формально он не виноват в ситуации и вынужден был оформлять ДТП по вине невнимательного таксиста.