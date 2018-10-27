Ещё
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске. Видео 

Вести.Ru 8 часов назад
Утром в минувшую пятницу, 26 октября, на пересечении улиц 40 лет Победы и 10 лет Октября, произошло дорожно-транспортное происшествие, попавшее в объектив регистратора.
Водитель легкового автомобиля на большой скорости выехал на перекресток, после чего не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где протаранил "Ладу Гранту".
По словам очевидцев, все участники аварии остались живы. Ноги мужчины, находившегося за рулем "Лады", после столкновения оказались зажаты, и он не сумел самостоятельно покинуть салон своего авто.
В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться сотрудникам полиции.
Вести.Ru: последние новости
Водитель "Лексуса" открыл стрельбу из травмата на Спартаковской улице в Москве ДТП с микроавтобусом в Питере унесло шесть жизней ДТП парализовало движение по Горьковскому шоссе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погибшей в страшном ДТП звезде КВН оторвало полтела179
Что нужно сделать, готовя автомобиль к зиме
Новая схема мошенничества при покупке автомобилей
Дави на газ. На что менять дорожающий бензин8
В аварии на юге Москвы пострадали два человека
Видео
00:20
Родстер Abarth 124 установил рекорд Гиннесса
Автоновости
01:02
Неудачный проезд на мигающий зеленый
ДТП
02:02
У Багдасарян нашли дорогую квартиру
Автоновости
00:38
Лихач спровоцировал ДТП на встречной полосе в Ижевске
ДТП
01:17
Мгновенная карма: расплата настигла за езду по встречке
ДТП
01:11
Звезда КВН погибла в ДТП
ДТП
01:47
Смертельный полет: россияне погибли на Кипре
ДТП Статьи
00:41
Подводная лодка «Ока» преодолела потоп в Сочи
Автоновости
01:11
Звезда украинского юмористического шоу погибла в ДТП
ДТП Статьи
09:47
Бензин резко подорожал
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение