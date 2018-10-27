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В Турку протаранили авто с дипломатом РФ
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Дипломатический автомобиль РФ стал участником ДТП в городе Турку 

ТАСС 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Автомобиль генерального консульства РФ в финском городе Турку попал в ДТП в финском городе Турку. Об этом сообщило местное полицейское управление в субботу.
По его информации, "машина, в которой находился мужчина 1980 года рождения, врезалась в другой автомобиль, в результате чего тот столкнулся с еще одним автомобилем, припаркованным у обочины". ДТП произошло утром в пятницу, 26 октября.
В полиции указали, что мужчина в дипломатическом автомобиле не сразу согласился предоставить правоохранителям, прибывшим на место, свои личные данные, однако в итоге все же показал удостоверяющие личность документы, которые были выданы МИД РФ. Он также, заявили в полиции, "отказался пройти дыхательный тест на наличие алкоголя в крови, сославшись на дипломатическую неприкосновенность". На место происшествия прибыл вице-консул РФ, который также подтвердил, что проходить тест сотрудник генконсульства не будет. Полиция в настоящее время проводит расследование обстоятельств случившегося.
В генконсульстве РФ журналистам в субботу подтвердили, что ДТП имело место.
"Дорожно-траспортное происшествие имело место. Наш сотрудник отказался от прохождения теста в соответствии с установленными правилами. Это обычная практика. Мы проводим внутреннее разбирательство, о чем будет доложено в Москву", — подчеркнули там.
Генконсульство указало также, что само происшествие было незначительным.
"Оно произошло в условиях хорошей видимости, утром, автобус генконсульства двигался по главной дороге и со двора выехала машина с финскими регистрационными знаками, видимо, местного жителя, который ударил автобус генконсульства. Нет сомнений, что вины нашего сотрудника нет, но вызывает удивление огромное внимание к этой истории со стороны финской прессы", — добавили в учреждении.
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Источник: на месте ДТП в Петербурге обнаружено тело восьмого погибшего Водитель наехал на ребенка в дворе на юге Москвы В Петербурге при столкновении микроавтобуса с легковушкой погибли шесть человек
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